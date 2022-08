5/13 ©Getty

Il designer è celebre non solo per le sue sofistiche creazioni sartoriali, ma anche per aver dato alla luce, nel 1992, la sua prima fragranza, L'eau d'Issey, fragranza che influenzò anch'essa, come i suoi abiti nella moda, il mondo dei profumi. Nella foto, un abito della collezione Primavera/Estate 2002

Guarda il VIDEO: "Issey Miyake è morto all'età di 84 anni"