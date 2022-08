Loredana Bertè incontra una fan: lacrime e commozione in treno. VIDEO

Incontro emozionante per una fan di Loredana Bertè a bordo del treno: lacrime e incredulità davanti al suo idolo Condividi

Incontrare il proprio idolo è sempre un'emozione speciale. A qualunque età questo accada. Lo sa bene la fan sfegatata di Loredana Bertè, che davanti alla sua cantante preferita non è riuscita a trattenere le lacrime. La scena dell'incontro con l'interprete di "Sei bellissima" è stata ripresa con i telefoni cellulari e poi condivisa online, sui social dalla stessa Bertè, dove in poche ore le visualizzazioni e i like sono stati decine di migliaia. L'incontro è avvenuto a bordo di un treno Frecciarossa che portava la cantante da Milano a Pescara, da dove poi Loredana Bertè si sarebbe spostata per iniziare il tour estivo con un concerto a Roseto degli Abruzzi.

L’incontro sul treno Il 4 agosto, infatti, la cantante era attesa nella nota località turistica abruzzese per un concerto da migliaia di persone e, per lo spostamento da Milano al capoluogo dell’Abruzzo, Loredana Bertè ha scelto di viaggiare comodamente in treno. In un video pubblicato online, la cantante spiega di aver chiesto la cortesia alla sua manager di recarsi presso il bar di bordo per prendere un toast per uno spuntino. Tuttavia, dopo essersi accorta che non c’erano coltelli per tagliare a metà il toast, la responsabile del bar si è recata personalmente nella carrozza di Loredana Bertè con il carrello delle bevande per offrirne uno alla cantante in segno di scuse per il disagio. Ma la donna non sapeva che, così facendo, avrebbe incontrato il suo idolo. E nel momento in cui si accorge che la passeggera ad aver reclamato il toast era proprio Loredana Bertè, scoppia in lacrime.

Il racconto di Loredana Bertè leggi anche Loredana Bertè, l'annuncio social per ritrovare un vecchio giubbotto La cantante fa un resoconto emozionato ed emozionante di quell’incontro che ha toccato nel profondo sia la responsabile del bar che la stessa Bertè, incredula davanti alla forte emozione della sua fan. “Purtroppo il treno, oltre ad essere in ritardo di 30 minuti, non era dotato né di coltelli per tagliare il mio enorme toast a metà, né di piatti, né di sacchetti per trasportarlo. Dopo qualche minuto, la responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi e trova me! Quando mi ha vista per poco non sviene: quando il karma ti ripaga all'istante”, scrive Loredana Bertè, anche lei emozionata davanti alle lacrime della donna.

Il video dell’incontro online vedi anche Loredana Bertè, la fotostoria della cantante ospite nella serata cover Nella breve clip pubblicata da Loredana Berté su TikTok, si vede la cantante che abbraccia la donna visibilmente commossa e incapace di smettere di piangere. La sorpresa di trovare il suo idolo è stata davvero travolgente per la donna, che nonostante i tentativi di Loredana Bertè di tranquillizzarla, non riusciva a capacitarsi di quanto le stava accadendo. “Questa è una mia carissima ammiratrice. Sta tremando perché non sapeva di incontrarmi. Mi dispiace perché è molto scossa. Adesso stai vicino a me, basta piangere. C’è una fila pazzesca, adesso ci menano”, dice la cantante nel video, nel tentativo di smorzare la tensione. Sicuramente un bell’attestato di stima per la cantante e un’emozione indimenticabile per la donna.