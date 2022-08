Rodrigo Alves, l'ex Ken Umano diventa una Barbie dopo 90 operazioni

Dopo essersi sottoposto a 90 interventi chirurgici che gli sono costati in totale 1 milione di sterline, l'ex modello brasiliano adesso è una donna. Ha cambiato il suo nome in Jessica e dice: "Penso di avere un bell'aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”. Prima di iniziare la trasformazione in Barbie, aveva fatto svariate operazioni per assomigliare al compagno della bambola più famosa del mondo, ossia Ken

In pieno boom di Barbie - dato che il biopic con Margot Robbie e Ryan Gosling dedicato alla bambola più famosa della storia procede a gonfie vele - arriva una notizia a tema. Si tratta della trasformazione completata di Rodrigo Alves, l’ex modello brasiliano che si era sottoposto a innumerevoli interventi chirurgici per assomigliare a Ken e che ora - dopo 90 operazioni che gli sono costate un totale di 1 milione di sterline - ha completato la trasformazione in Barbie. "Penso di avere un bell'aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”, ha affermato Rodrigo Alves (che ha cambiato nome, trasformandolo in Jessica Alves).

Dopo le svariate operazioni per assomigliare al compagno della bambola più famosa del mondo, Alves ha quindi deciso di fare uno step ulteriore, non accontentandosi del comprimario ma puntando alla vera star di casa Mattel.



Oltre ad avere recentemente rivelato il suo nuovo aspetto fisico sui social network, Jessica Alves ha raccontato nel dettaglio tutto l'iter a cui si è dovuta sottoporre per effettuare il drastico cambiamento, facendolo in esclusiva per il programma televisivo statunitense This Morning.



Potete guardare l'attuale aspetto fisico di Jessica Alves nelle foto che lei stessa ha condiviso sul proprio profilo di Instagram, che vi mostriamo alla fine di questo articolo. Dopo il post con le due foto, vi proponiamo anche il video che mostra lo shooting.



Le parole di Jessica Alves

«Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell'aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina» ha affermato Alves, che aggiunge però di sentirsi felice al 95%. Il motivo per cui rimane ancora uno scarto del 5%? L'ha dichiarato nel corso dell'ospitata allo show televisivo sopracitato, dicendo che le mancherebbe ancora una sola operazione chirurgica per poter dire di aver completato al 100% la trasformazione in Barbie. Si tratta di un intervento al naso, tuttavia i medici gliel'hanno assolutamente sconsigliato, dicendo chiaramente che se si sottoporrà a questa operazione perderà irrimediabilmente il naso.



L’ultimo intervento che le mancherebbe (ma che non può fare)

«Ho avuto problemi, se lo toccano ora (il naso) morirà» spiega Jessica Alves, che si rivela abbastanza rosa dalla questione del naso che - a sua detta - non sarebbe perfettamente conforme alle sue aspettative in stile Barbie.

«Se mi guardate, è evidente che il mio naso è rovinato. Ho subito più di dieci interventi di chirurgia plastica al naso, ho avuto problemi. È stato impossibile trovare un chirurgo in tutto il mondo che potesse davvero sistemare il mio naso» ha raccontato. Ma stavolta non intende rischiare, quindi ammette che non lo toccherà con il bisturi. Il rischio che correrebbe sarebbe quello di perdere per sempre le narici: «Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà». Per questo motivo, l'ex modello brasiliano preferisce non ostinarsi e ha quindi gettato la spugna: si è fermato con le operazioni, accettando finalmente il suo attuale aspetto fisico, benché questo non lo soddisfi pienamente.

Jessica Alves ora è felice, come scrive chiaramente su IG

approfondimento Mattel lancia una nuova Barbie dedicata a David Bowie Nonostante rimanga una vaga ombra di insoddisfazione, la didascalia con cui Jessica Alves correda la foto in cui si mostra nella sua nuova veste da Barbie fa intendere che adesso l'ex modello brasiliano (da anni residente a Londra) sia felice del risultato ottenuto. “La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia”, scrive in accompagnamento a due scatti che la ritraggono con le nuove fattezze, in un abito cortissimo e succinto che rende protagonista assoluto proprio il colore principe del guardaroba di Barbie: il rosa acceso, quello che oggi viene definito appunto il “rosa Barbie”.



Potete guardare l'attuale aspetto fisico di Jessica Alves nelle foto che lei stessa ha condiviso sul proprio profilo di Instagram, che vi mostriamo di seguito. Dopo il post con le due foto recenti, vi proponiamo anche il video che mostra lo shooting.