Jennifer Lopez, stasera a Capri il gala di beneficenza. I dettagli

Questa sera, sabato 30 luglio, la Certosa di San Giacomo di Capri ospiterà il gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef Italia, tra gli ospiti la stella della musica e del cinema Jennifer Lopez . In attesa dell’evento, la voce di Waiting For Tonight si è concessa una cena presso il Ristorante Villa Verde.

jennifer lopez, il video a capri

approfondimento

Jennifer Lopez, tutti i look della sua luna di miele a Parigi

In queste ore Capri sta ospitando alcuni dei volti più celebri di Hollywood, tra loro anche Jennifer Lopez (FOTO), giunta sull’isola per prendere parte al gala di beneficienza per il quale indosserà un abito firmato Roberto Cavalli che verrà successivamente messo all’asta, come anticipato da la Repubblica.

J. Lo sarà protagonista anche di un momento musicale, annunciato infatti un suo concerto, di cui però al momento non si conoscono i dettagli.