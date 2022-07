Eurospin, la sua linea di abbigliamento è già un cult

Le felpe, le scarpe di tela, le visiere, i marsupi e le gonne a pieghe si ispirano all'immaginario del tennis degli anni Settanta e Ottanta tornato in voga in epoca recente. La capsule, presentata con una sfilata in un supermercato di Milano, sarà in vendita dal 1°agosto

Con i colori rappresentativi del marchio, il bianco, l'azzurro e il giallo del logo Eurospin, e il suo stile vintage che trae ispirazione dall'immaginario sportivo dei match tennistici degli anni Settanta e Ottanta, un periodo il cui stile è tornato in voga grazie a opere di grande successo come la serie Stranger Things, la capsule collection firmata Eurospin si è già classificata come il grande fenomeno fashion low cost dell'estate 2022.

La sfilata in un supermercato di Milano

La prima capsule collection a marchio Eurospin, pensata per lui e per lei, ha una chiara vocazione genderless e una forte impronta sportiva che è il tratto distintivo di molte collezioni di abbigliamento dailywear contemporanee. Vi figurano magliette con colletto a polo, felpe, pantaloncini ampi, minigonne a pieghe, abitini corti, ma anche calzettoni di spugna, visiere, marsupi e scarpe in tela, tutto a prezzi contenuti, per non tradire la filosofia aziendale.

Annunciata da una ampia campagna social in cui giovani modelli e modelle hanno posato coi capi tra gli scaffali e i carrelli dell'Eurospin, la capsule ha anche sfilato dal vivo in un supermercato di Milano, alla presenza di influencer nazionali. Ma a dare la spinta alla collezione ci avevano già pensato Bobo Vieri e Fedez che hanno indossato in anticipo alcuni dei pezzi cult.