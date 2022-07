D’Annunzio’s Secrets, danza e moda al Vittoriale con Mara Galeazzi

5/11 Foto: Jason Ashwood

"Questo spettacolo esplora le relazioni segrete di D'Annunzio ma non solo. Non voglio però svelare troppo... " dice a Sky Tg24 Mara Galeazzi. "Portarlo in scena in quella che è stata la sua casa è un'emozione unica. Per me anche doppia visto che sono bresciana ma non ho mai danzato qui al Vittoriale" continua. E su Ida Rubinstein aggiunge: "Ho scoperto tante cose poco note di lei, come il fatto che il Bolero fosse stato scritto per lei"