Le farfalle, un simbolo amatissimo dalla top model

GUARDA ANCHE

Tutti i video di moda

La città di Tokyo e l'universo carico di ispirazioni a cui è legata, tra cui, principalmente, i manga, gli anime e i cosplay, è il punto di partenza ideale per il viaggio in dieci destinazioni nel mondo in cui si muoveranno le versioni virtuali della Hadid, tutte realizzate per la piattaforma NFT. Le altre città saranno rivelate ogni sette giorni tra luglio e settembre.

Per la tappa giapponese la Hadid viene riportata in vita in laboratorio e si rigenera proprio come una farfalla.

Le farfalle sono un simbolo molto presente nella vita della modella al punto che un emoticon con l'insetto è presente da anni nella nota biografica dei suoi profili social ufficiali.

La top model, che ha cambiato aspetto negli ultimi anni ricorrendo anche a qualche ritocco estetico e a una rinoplastica, interventi ammessi anche in alcune interviste, ha molta familiarità col concetto di trasformazione e rinascita legato agli straordinari insetti da cui è molto affascinata. Le farfalle sono state, inoltre, l'elemento decorativo principale della sua torta di compleanno del 2018 e da allora sono diventate un tema ricorrente anche per le sue attività professionali.