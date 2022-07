In queste settimane tantissimi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale hanno scelto il Bel paese per trascorrere alcuni giorni di vacanza, tra loro anche Jared Leto ( FOTO ) che ha condiviso un video divenuto virale su Instagram.

L’attore e cantante statunitense, classe 1971 , ha deciso di concedersi qualche momento di relax in Italia, come mostrato dal filmato pubblicato sul profilo che conta più di dieci milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Jared Joseph Leto , questo il nome all’anagrafe, ha raggiunto l’ isola dell’Elba dove si è regalato un tuffo in mare da uno scoglio, come mostrato dal video condiviso.

Jared Leto è tra i protagonisti del cinema e della musica a livello mondiale, infatti nel corso degli anni l’artista ha conquistato pubblico e critica con i lavori dei Thirty Seconds to Mars e con pellicole di enorme successo, tra le quali Dallas Buyers Club con cui ha trionfato agli Academy Awards nella categoria Miglior attore non protagonista.

Tra le canzoni più celebri della formazione spiccano The Kill, This Is War e Closer to the Edge.