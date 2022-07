Cristina Chiabotto di nuovo mamma: è nata la seconda figlia, Sofia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

L'ex Miss Italia è diventata mamma per la seconda volta e assieme al marito Marco Roscio hanno accolto Sofia, la secondogenita nata mercoledì 29 giugno. Ad annunciare la lieta novella la stessa Cristina Chiabotto attraverso il suo profilo Instagram. Nella foto postata sui social, si vede la bambina (di cui i genitori hanno preferito non mostrare il volto), all'interno di una culla rosa confetto. A corredo della tenera immagine, il benvenuto: "29 Giugno 2022…Benvenuta Sofia🎀!!!". Il post ha già fatto il pieno di like e congratulazioni.