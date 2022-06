Ryan Reynolds, ONG per talenti creativi di comunità sottorappresentate

I dettagli della fondazione The Creative Ladder

La società Deloitte ha già effettuato una prima donazione di 500.000 dollari, denaro che servirà per organizzare programmi e servizi per studenti e talenti creativi. L’obiettivo, infatti, è quello di aumentare le loro opzioni di carriera in diversi ambiti come pubblicità, marketing, produzione commerciale e design. Inoltre, la The Creative Ladder fornirà anche formazione alla leadership, tutoraggio, opportunità di networking e, infine, risorse per lo sviluppo della carriera personale. Tale fondazione sarà ufficialmente lanciata nel prossimo autunno, quando si terrà una conferenza stampa che illustrerà tutti i programmi, tra cui una Leadership Academy di sei mesi che insegnerà ai partecipanti le abilità di gestione. A riguardo, Ryan Reynolds si è mostrato piuttosto entusiasta: “Adoro fare pubblicità e voglio aiutare a garantire che i talenti di ogni rango sociale abbiano l’accesso e le informazioni di cui hanno bisogno per fare carriera”. Parole alle quali fanno seguito quelle di Janet Foutty, presidente esecutiva della Deloitte U.S., società co-fondatrice di The Creative Ladder: “Le comunità sottorappresentate non hanno avuto le stesse opportunità di networking e sviluppo professionale della maggior parte dei creativi. La nascita di un pool di talenti più diversificato è un passaggio fondamentale nella creazione di un futuro equo in più segmenti creativi". Oltre a Ryan Reynolds e la Deloitte, tra i co-fondatori ci sono anche Dorsey Calloway, CEO della District Clothing e David Griner, CCO di Adweek.