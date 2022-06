Assegnati i Premi Moige, tra i programmi tv premiati, 4 targati Sky

L’Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori (MOIGE) ha presentato la sua guida critica 2021/2022, da quest’anno con il nuovo nome “Un anno di zapping e di streaming”: il meglio e il peggio della televisione e del web, con ben 300 prodotti recensiti e 30 Premi Moige assegnati. Tra i programmi tv premiati, 4 sono targati Sky tutti disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW .

Tra i programmi tv premiati, 4 sono targati Sky Nella categoria “Intrattenimento, Cultura e Informazione”, l’avventuroso viaggio di PECHINO EXPRESS , approdato quest’anno su Sky; il nuovo dinner talk A CENA DA MARIA LATELLA ; il documentario esplorativo DENTRO IL QUIRINALE – IL PALAZZO DEGLI ITALIANI ; il premio speciale della FIC (Federazione Italiana Cuochi) ad Alessandro Borghese per la video-enciclopedia gastronomica ALESSANDRO BORGHESE KITCHEN SOUND . Tutte e quattro le produzioni sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW .

approfondimento

Pechino Express, I Pazzeschi: 'L'esperienza più bella della vita'

PECHINO EXPRESS



Alla sua prima stagione come produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, è un'avventura capace di coniugare viaggio, scoperta e intrattenimento con 10 coppie pronte a esplorare territori fantastici e a conoscere culture straordinarie, lontane dalle proprie (quest'anno il viaggio si è sviluppato lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale di Dubai). Una gara - guidata da Costantino della Gherardesca e in alcune puntate di quest'anno anche da Enzo Miccio - in cui convivono un forte spirito di competizione tra le coppie in gara, l’enorme e impagabile stupore per la scoperta, la gioia per la solidarietà (il premio finale è devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi protagonisti dell'edizione) e interazioni fortissime tra esseri umani, lontani tra loro per cultura e abitudini, capaci di collaborare e unirsi anche nelle condizioni più estreme.



Il MOIGE ha premiato il programma “per aver mostrato, attraverso una competizione anche agguerrita, come l'amicizia autentica e l'intesa genitori-figli siano fondamentali per superare le difficoltà, per aver mostrato inoltre la generosità e l'accoglienza di gente semplice e svelato tradizioni, cultura, paesaggi affascinanti e resti archeologici di rara bellezza dei luoghi attraversati”.