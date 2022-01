Cucinare la politica e l'attualità, unendo freschezza e un pizzico di convivialità. Così il nuovo dinner talk di Sky TG24, " A cena di Maria Latella ", porta il dibattito intorno a una tavola imbandita. Nella prima puntata, in onda il 20 gennaio alle ore 21, il tema è l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Ospiti della cena conviviale sono Carlo Calenda (leader di Azione), Giancarlo De Cataldo (scrittore ed ex magistrato), Giancarlo Leone (giornalista, dirigente d'azienda e figlio dell'ex capo di Stato) e Roberta Pinotti (presidente della commissione Difesa del Senato ed esponente del Partito Democratico). Con loro, Maria Latella approfondisce la figura del presidente della Repubblica, per capire come è cambiata nel tempo e quali caratteristiche deve avere il prossimo inquilino del Palazzo del Quirinale.

"A cena da Maria Latella", il dinner talk di Sky TG24

leggi anche

Maria Latella: “Vi racconto il mio nuovo dinner talk"