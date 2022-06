Perrie Edwards delle Little Mix sposerà Alex Oxlade-Chamberlain

Nozze in vista per Perrie Edwards, cantante delle Little Mix, e il calciatore del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain. Questi, infatti, le ha chiesto di sposarlo in spiaggia al tramonto

I dettagli della proposta

approfondimento

Attraverso una serie di immagini pubblicate su Instagram, Perrie Edwards ha immortalato il momento in cui il suo compagno Alex Oxlade-Chamberlain, come da tradizione, s’inginocchia e le chiede la mano. Sullo sfondo, il mare al tramonto dove si è svolto un qualcosa di indimenticabile per ogni donna. Dagli scatti, si può notare la cantante visibilmente emozionata che, dopo aver accettato, corre ad abbracciare quello che sarà il suo futuro marito. Tra i complimenti social, ci sono quelli di Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock, le altre componenti delle Little Mix, apparse piuttosto felici per la bella notizia riguardante la loro amica. La coppia ha già un figlio di nome Axel nato il 21 agosto 2021. Non è ancora stata svelata la data del grande giorno, ma presumibilmente i due convoleranno a nozze nell’estate 2023, contestualmente agli impegni di Oxlade-Chamberlain. Essendo un calciatore, infatti, la stagione sportiva ha inizio ad agosto per chiudersi per fine maggio/inizio giugno. L’estate 2023, contrariamente ad altri anni, non avrà alcuna manifestazione come Campionati Mondiali o Campionati Europei di calcio, motivo per il quale potrebbe essere un periodo papabile per organizzare il matrimonio tra Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain.