5/8

"La nostra è una condivisione tra amici, spesso faccio cose solo per me che poi vuole anche lui e non vanno in vendita, così abbiamo pensato di fare una cosa insieme, il nostro - sottolinea - è un atto d'amore diventato etichetta".

Milano Fashion Week, Gucci in passerella con Adidas: la sfilata. FOTO