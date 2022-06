Fedez scrive ad Allevi per il mieloma: “Un grande in bocca al lupo”

approfondimento

Giovanni Allevi: "Ho scoperto di avere un mieloma"

“Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po'». E' il messaggio di sostegno che Fedez ha inviato su Twitter a Giovanni Allevi, che ieri ha annunciato di avere un mieloma.