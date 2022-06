Venditti al liceo Giulio Cesare per l'ultimo giorno di scuola. VIDEO

approfondimento

Antonello Venditti ci porta nel mio cielo infinito di canzoni

Ultimo giorno davvero speciale per gli studenti del liceo Classico Giulio Cesare di Roma. Nella mattinata di oggi, nell’aula magna dell'istituto si è presentato a sorpresa l’ex alunno Antonello Venditti. “Eravamo 34, quelli della 3E… “Queste le prime parole di Venditti che, emozionato, è andato a trovare una quinta dell'Istituto romano . L'accoglienza non poteva essere che calorosa da parte degli studenti che hanno accolto il cantautore romano con urla e applausi. "È la prima volta che partecipo all'ultimo giorno di scuola del Giulio – ha spiegato il cantante. È una sorpresa più per me che per voi, che figata". All'iniziativa era presente anche il direttore generale della Siae Gaetano Blandini, che si è rivolto a Venditti salutandolo come uno dei "pezzi più importanti della nostra storia".