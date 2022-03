Venditti-De Gregori, le nuove date del tour

Per la prima volta in coppia, Antonello Venditti e Francesco De Gregori si preparano a portare la vera anima del cantautorato italiano in un ricco tour estivo per la Penisola. Si chiama Venditti & De Gregori Tour e partirà il prossimo 18 giugno con una data speciale allo Stadio Olimpico, per arrivare poi fino all’Arena di Verona e al Velodromo di Palermo

È con un post pubblicato su Instagram e su tutti gli altri profili ufficiali dei due pluripremiati cantautori italiani, che Venditti e De Gregori hanno annunciato il calendario completo, incluse le nuove date, del tour che dal prossimo 7 luglio 2022 li vedrà girare in musica (e in compagnia) tutta la Penisola. Serie di concerti che ha riscosso parecchio successo, convincendo l’inedita coppia ad aggiungere nuovi appuntamenti che passano anche per l’Arena di Verona, la città di Palmanova e il Velodromo di Palermo. Ecco il calendario completo del Venditti & De Gregori Tour e dove trovare i biglietti.

Dove trovare i biglietti del Venditti & De Gregori Tour

Venditti e De Gregori in tour 50 anni dopo Theorius Campus

Come comunicato dagli organizzatori del Venditti & De Gregori Tour di Friends & Partners, i biglietti per partecipare alle serate in musica con i due cantautori italiani, sono già disponibili sul circuito di vendita online TicketOne e presso tutti i rivenditori del marchio sparsi sul territorio della Penisola. Mentre i ticket di ingresso e già acquistati in precedenza per il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, inizialmente previsto il 5 settembre 2020 e poi il 17 luglio 2021, restano validi per la data di sabato 18 GIUGNO, i biglietti per la data del 12 LUGLIO all’Arena di Verona saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 18 marzo.

L’anima del Venditti & De Gregori Tour

La tournée ribattezzata con i loro cognomi, Venditti & De Gregori Tour, sarà l’occasione unica per tutti i fan italiani del grande cantautorato di vedere per la prima volta i due artisti protagonisti insieme sullo stesso palco e con un'unica band. Antonello Venditti e Francesco De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, colonna sonora di intere generazioni proprio come è successo alcune settimane fa con la rimasterizzazione in coppia dei singoli Generale e Ricordati di Me. Ad affiancarli sul palco una band d'eccezione con Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).