The Rock ha sorpreso la mamma regalandole una nuova casa VIDEO

The Rock regala una nuova casa a sua madre

approfondimento

È con un breve video condiviso su Instagram, insieme ad una dedica davvero speciale, che The Rock (nome d’arte dell’attore statunitense Dwayne Johnson) racconta di aver voluto fare a sua madre un regalo davvero speciale, quello di una nuova dimora, per ripagare la donna dei numerosi sacrifici fatti quando Dwayne era solo un ragazzino alla ricerca del suo futuro. Nella clip, Ata Johnson, 73 anni, appare in primo piano, mentre, commossa e con le mani in viso, varca il portone nero della sua nuova casa, accompagnando i fan all’interno di un salone grande e luminoso. Il video, cui ne sono seguiti subito altri due mentre la donna visita incredula tutte le altre stanze della villa, è stato accompagnato dalla melodia di Over The Rainbow di Israel Kamakawiwo’ole e da una didascalia in cui l’attore racconta: “Ho avuto la fortuna di averle comprato alcune case nel corso degli anni, ma questa è speciale perché mi ha detto più e più volte in questi ultimi anni: “Dopo una vita trascorsa a viaggiare, voglio che questa casa sia l'ultima. Questo è il mio sogno. Quando ero un ragazzino, odiavo quando mia madre piangeva. In questi giorni, porterò felicemente le sue lacrime di gioia. Mamma, non c'è sensazione più grande che renderti felice. Bentornata a casa”.