Checco Zalone torna nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo. L’artista sarà in tour per un anno: il debutto a Firenze, il prossimo 8 novembre, nel periodo natalizio lo spettacolo sarà a Milano. Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio del 2023 sull'iconico palcoscenico dell’Arena di Verona. In occasione del tour, ecco il video della sua nuova canzone “Sulla Barca dell’Oligarca”