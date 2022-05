Kelly Osbourne è incinta: l'annuncio su Instagram

La star della tv e dei reality show, figlia del frontman dei Black Sabbath, ha mostrato la sua ecografia in un post suoi social. Per lei e per Sidney George Wilson si tratta del primo figlio

Bebé in arrivo in casa Osbourne: Kelly Osbourne, la trentasettenne figlia di Ozzy e Sharon, è incinta del suo primo figlio e lo ha comunicato lei stessa al mondo in un post dolcissimo sul suo profilo Instagram ufficiale in cui non nasconde l'emozione di questo momento speciale.

Nel selfie che ha usato per dare la notizia, la primogenita della leggenda del rock britannico, tiene in mano l'ecografia che conferma l'arrivo della cicogna. La star della tv è al settimo cielo.