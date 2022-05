Eva Henger, aggiornamenti sue condizioni di salute post incidente

L’ex attrice a luci rosse, modella e personaggio televisivo ungherese naturalizzata italiana ha avuto un grave incidente in Ungheria il 29 aprile. Da allora era ricoverata in ospedale nel suo Paese d’origine ma in queste ore è stata trasferita a Roma in eliambulanza per essere ospitata nella clinica Villa Parioli. Qui sarà sottoposta a nuovi interventi. Con lei, il marito Massimiliano Caroletti: "Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei al Villa Parioli”, ha detto il consorte a Novella 2000 Condividi

Dopo il grave incidente automobilistico che l’ha coinvolta lo scorso 29 aprile in Ungheria (in cui due persone hanno perso la vita), Eva Henger è stata trasferita in queste ore a Roma in eliambulanza per essere ospitata nella clinica Villa Parioli, dove sarà sottoposta a nuovi interventi.



Dal giorno in cui è avvenuto l'incidente, la star era rimasta in ospedale nel suo Paese d’origine, ma recentemente è arrivata la decisione sua e del marito (anch'egli coinvolto nello scontro d'auto) di essere trasportata in Italia per sottoporsi a nuove cure e ulteriori interventi chirurgici.



L’incidente

approfondimento Chi è Mercedesz Henger, la nuova naufraga dell'Isola dei Famosi. FOTO L'incidente d'auto che ha coinvolto Eva Henger è avvenuto mentre l'attrice si trovava a bordo della propria vettura con il marito Massimiliano Caroletti, anch'egli vittima di svariati traumi riportati. Entrambi sono stati immediatamente trasportati in ospedale in Ungheria per ricevere le cure necessarie. Nello scontro, due persone (a bordo di una seconda vettura) hanno perso la vita. Benché la situazione sembrasse sotto controllo, nelle ultime ore le condizioni della star sembrano essere peggiorate, il che ha reso necessario intervenire d'urgenza. È stata una delle grandi amiche della showgirl, Barbara D’Urso, a raccontare quanto è accaduto. Durante il suo programma in diretta, Pomeriggio Cinque, la conduttrice di Mediaset ha spiegato: “Il suo braccio stava andando in setticemia e l'hanno scoperto all’improvviso. Mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido, motivo per cui al momento si trova sotto i ferri”.

Oltre a Eva Henger, anche suo marito è stato trasferito a Roma, lui in condizioni meno gravi rispetto alla moglie. Massimiliano Caroletti ha raccontato a Novella 2000 che “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni ma è conscia del fatto che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei al Villa Parioli”.



Sul luogo dell'incidente, quando sono arrivati i soccorsi ungheresi, i due coniugi sono stati trasportati d'urgenza in due strutture ospedaliere differenti: lei a Kaposvar e lui a Gyor (quest’ultima è la città in cui Eva è nata nel 1972). Quella situazione li aveva quindi separati per alcuni giorni ma adesso il marito dichiara di non volersi staccare da lei nemmeno per un minuto.



Il consorte di Eva Henger aveva spiegato per primo su Instagram la dinamica di quanto accaduto: “Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile”.



Un incidente che avrebbe potuto essere fatale anche per la star e il marito

approfondimento Isola dei Famosi 2022, gli eliminati e le nomination di ieri sera “L’automobile che ha effettuato un sorpasso impossibile”, secondo quanto riporta Massimiliano Caroletti, è quella a bordo della quale ci sarebbero le due vittime dell'incidente, le due persone che hanno perso la vita.

Stando alla dinamica raccontata dal marito della showgirl, lo scontro avrebbe potuto rivelarsi fatale anche per lui e la consorte.

Eva Henger ha riportato fratture multiple: tallone, braccio, clavicola, sterno e bacino sono stati compromessi.

Ad affermare che le conseguenze dello scontro avrebbero potuto essere letali è stata la stessa attrice, che si è collegata via Skype con Barbara D’Urso. Ma ciò che Henger ha subito sottolineato è che le conseguenze sarebbero potute essere peggiori all’idea che in macchina potesse esserci la figlia, Jennifer.

“Per fortuna Jennifer non è andata bene in matematica, aveva avuto brutti voti, così quella mattina anziché portarla con noi, perché eravamo partiti proprio per andare a prendere un cagnolino, un chihuahua, l’ho mandata a scuola. Se fosse andata bene in matematica…”, ha detto Eva Henger in collegamento con Barbara D’Urso.



Le attuali condizioni di salute

approfondimento I Cugini di Campagna, la bestemmia di Silvano e le altre polemiche Nella struttura ospedaliera ungherese la showgirl è stata portata in sala operatoria due volte. Il pericolo maggiore a cui va incontro Eva Henger è quello di setticemia, causata dagli ematomi e dalle ecchimosi provocate dalla cintura di sicurezza. Nell'ospedale ungherese l’equipe medica avrebbe considerato di rimandare gli interventi programmati, motivo per cui la star ha richiesto il trasferimento a Roma per ricevere le cure necessarie in maniera tempestiva.

La figlia di Eva, Mercedesz Henger, è partita per l’Honduras

In queste ore l'altra figlia di Eva Henger, Mercedes, è stata subissata dagli insulti sui social network per avere deciso di partire per l'Honduras nonostante la situazione di salute assai critica della madre.

La modella, influencer e personaggio televisivo trentenne, primogenita di Eva, è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022.

“Non volevo partire ma mia madre ha insistito”, ha rivelato Mercedes a Novella 2000. “Non ha voluto che perdessi questa occasione”. Sua mamma nei giorni scorsi ha dichiarato: “Dovrà tornare vincitrice anche per me. Non era giusto che questa disgrazia causasse anche un danno al suo lavoro. Il lavoro è lavoro e va preso quando arriva”.