Virginia Raffaele, lo spettacolo Samusà al Teatro Brancaccio di Roma

Il successo televisivo non ha preso il posto del grande amore che, da sempre, Virginia Raffaele nutre per il teatro, dove ha mosso i suoi primi passi in ambito artistico. Dopo il successo di Performance, nel 2015, la conduzione del Festival di Sanremo, il doppiaggio di Morticia nel film d’animazione La Famiglia Addams e uno show tutto suo, l’attrice torna a teatro con Samusà. Lo spettacolo è in scena al Teatro Brancaccio di Roma dal 3 al 15 maggio.