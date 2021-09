Tu/Me, il video della canzone di Ornella Vanoni con Virginia Raffaele

La collaborazione musicale tra l'attrice e la cantante celebra un'amicizia iniziata sul palco e proseguita in TV

Le abbiamo viste da sole e insieme sul piccolo schermo, molte volte l'una nei panni dell'altra. Parliamo di Virginia Raffaele e di Ornella Vanoni, con la prima che ha fatto dell'imitazione della seconda uno dei cavalli di battaglia del suo repertorio. Questa volta non ci sono travestimenti per nessuna delle due, insieme nel duetto “Tu/Me”, il brano che le vede per la prima volta collaborare ad un progetto musicale inedito di cui è ora disponibile il videoclip ufficiale. Nel video le due interpreti non compaiono di persona ma sono sostituite da avatar.



Il duetto è nell'album “Unica” approfondimento Ornella Vanoni compie 87 anni: la carriera in 10 scatti Un primo ascolto del brano, sotto forma di anticipazione, era stata data in TV lo scorso gennaio all'interno di un talk show dove Ornella Vanoni e Virginia Raffaele, le voci del duetto “Tu/Me”, erano ospiti. Da allora il brano ha seguito la promozione del disco “Unica”, pubblicato lo stesso mese, e dal quale sono stati tratti diversi singoli di successo, tra cui il duetto con Colapesce e Dimartino “Toy Boy”, una delle hit dell'estate appena conclusa. Ora, con l'uscita del video ufficiale, i passaggi radiofonici saranno tutti per loro, Vanoni-Raffaele, la coppia del momento. Le due artiste hanno rilasciato diverse dichiarazioni a proposito di questo brano dal sound ritmato che ingloba in maniera contemporanea le atmosfere sudamericane tanto care alla Vanoni.

Una collaborazione felice, quella tra la Raffaele e la leggenda della canzone italiana la quale è al centro di una stagione di rinnovato interesse per la sua carriera che prosegue inarrestabile col successo del cinquantesimo album in studio, contenente brani inediti e due duetti: oltre a questo con Virginia Raffaele, è presente un brano realizzato con Carmen Consoli (che ha da poco celebrato i primi venticinque anni di carriera).