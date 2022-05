"HAIR The Tribal Love- Rock Musical" al Nazionale fino al 5 maggio

Ovunque ci siano guerre, discriminazioni razziali e intolleranza, si può rispondere con un grido di pace: questo è il messaggio di "HAIR The Tribal Love-Rock Musical", in scena al Teatro Nazionale di Milano fino a giovedì 5 maggio. Insieme al regista Matteo Spiazzi saranno presenti alcune allieve dell'Accademia d’arte drammatica di Kiev che, arrivate in Italia grazie al progetto stage4ukraine e all’ospitalità presso le Accademie teatrali italiane, potranno continuare i loro studi

Alla fine degli anni Sessanta un musical, che da lì a pochi anni sarebbe diventato un film, scosse profondamente l’opinione americana. Hair raccontava la storia di una ribellione, contro la tradizione, il conservatorismo e le guerre, soprattutto contro la traumatica guerra del Vietnam. E proprio i capelli rappresentano simbolicamente il rifiuto totale nei confronti della guerra, i protagonisti del musical portano i capelli lunghi come espressione del rifiuto di entrare a far parte dell’esercito americano.

Hair e il grido contro le sofferenze della guerra

Quest'anno, più che mai, il messaggio di Hair The Tribal Love-Rock Musical è lo stesso: urlare il no alle sofferenze della guerra, soprattutto a quella in Ucraina. Il musical sarà in scena al Teatro Nazionale di Milano fino a giovedì 5 maggio. Alle serate sarà presente il regista Matteo Spiazzi che il 24 febbraio scorso si trovava a Kiev per il debutto, mai avvenuto, di The Ball.

Con lui ci saranno alcune allieve dell'Accademia d’arte drammatica di Kiev che, una volta arrivate in Italia grazie al progetto stage4ukraine e all’ospitalità presso le Accademie teatrali italiane, potranno continuare i loro studi. Al termine dello spettacolo sarà possibile ascoltare la loro testimonianza e fare una donazione per supportare queste ragazze nella loro crescita personale e professionale.