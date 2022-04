Maria Callas, inaugurata nuova sede della collezione nel veronese

Spettacolo

Maria Callas, 40 anni fa la morte della Divina. FOTO

Il 16 settembre del 1977 moriva a Parigi una delle voci più acclamate della lirica mondiale. La nascita negli Stati Uniti, l'adolescenza in Grecia, il grande successo in Italia, l'ultimo periodo in Francia. La vita del soprano, fra teatro e cronaca rosa. LA FOTOGALLERY

Maria Callas nasce il 2 dicembre 1923 a New York da genitori greci. Per l'anagrafe è Cecila Sophia Anna Maria Kalogeropoulos. Ma quello conosciuto al mondo non è un nome d'arte: poco dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, è il padre a cambiare il proprio cognome in Callas - In ricordo di Maria Callas: il documentario

Quando i genitori si separano, la futura Divina segue la madre e torna in Grecia nel 1937. Approfondisce la sua formazione musicale e si diploma al Conservatorio di Atene. Per poi tornare negli Stati Uniti, per sfuggire al conflitto mondiale e avviare la propria carriera -I mille volti di Maria Callas, raccolti in un libro