Nicola Peltz e Brooklyn Beckham: "per le nozze donazioni all'Ucraina"

Bellissimo gesto da parte dei neo sposi Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. I due, anziché chiedere regali, hanno invitato i partecipanti alla cerimonia a effettuare delle donazioni per la popolazione ucraina Condividi

Tra gli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000, David Beckham ha appassionato milioni di fan del calcio con le sue prestazioni. Il suo talento è esploso nel Manchester United, per poi proseguire con il Real Madrid, con i Los Angeles Galaxy e anche in Italia, dove lo abbiamo vestire la maglia del Milan, prima della fine della sua carriera al Paris Saint-Germain. Oltre alle sue doti calcistiche (celebri le sue punizioni), David Beckham è stato al centro del gossip per il suo essere sex symbol e per la sua storia d’amore con Victoria Adams, una delle componenti delle Spice Girls. Il matrimonio con Victoria ha portato alla nascita di 4 figli: Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper. Nei giorni scorsi, l’ex Spice Boy ha assistito a un’altra unione per la vita, cioè quella tra il suo primogenito Brooklyn e Nicola Peltz, figlia del miliardario uomo d’affari Nelson Peltz.

Nozze da favola con il pensiero rivolto alla popolazione ucraina approfondimento Brooklyn Beckham e Nicola Peltz comprano una villa a Beverly Hills La coppia si è ufficialmente sposata sabato scorso nella tenuta del padre di Nicola a Palm Beach. Il Daily Mail, a riguardo, ha pubblicato un breve video della cerimonia costata la “modica” cifra di 3,5 milioni di dollari. Harper, sorellina di 10 anni di Brooklyn, è stata una delle damigelle mentre gli altri fratelli Cruz e Romeo hanno preso la parola durante la cerimonia. I neo sposi, però, nel giorno più importante della loro vita hanno invitato i partecipanti a compiere un gesto concreto per le popolazioni ucraine, che dalla fine febbraio stanno scappando dal loro paese per la guerra in corso con la Russia. Un conflitto che ha già mietuto molte vittime, comprendenti anche bambini e che, nonostante il matrimonio, è al centro dei pensieri di Brooklyn e Nicola. Infatti, anziché creare la consueta lista di nozze, i due hanno chiesto agli invitati di effettuare delle donazioni benefiche all’associazione CARE International per aiutare la popolazione ucraina. In una storia pubblicata su Instagram, Nicola Peltz ha voluto spiegare questa scelta: “Io e Brooklyn siamo devastati da quello che sta accadendo in Ucraina, quindi abbiamo chiesto donazioni al posto dei regali per aiutare queste persone”. Un gesto, quello della neonata famiglia Beckham-Peltz, non nuovo. Infatti, il mese scorso, David e Victoria avevano effettuato un appello tramite UNICEF per le popolazioni ucraine, arrivando a donare ben un milione di sterline.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le foto del matrimonio Il primogenito di casa Beckham e l'ereditiera americana hanno finalmente detto Sì con un rito ebraico in Florida, nella proprietà della famiglia di lei. Agli invitati, star del cinema, della moda e dello spettacolo, è stato imposto il divieto di diffondere le immagini vendute in esclusiva a British Vogue Nicola Peltz, attrice e modella classe 1995, e Brooklyn Beckham, modello, fotografo e aspirante chef nato nel 1999, si sono sposati con una cerimonia da sogno rimandata più volte a causa della pandemia. Le foto dell'evento, scattate dal fotografo delle star German Larkin, sono esclusiva dell'edizione inglese di Vogue I due giovani sposi si sono fidanzati ufficialmente nel 2020 dopo aver trascorso insieme i mesi di lockdown. Si erano conosciuti pochi mesi prima a una festa organizzata da Leonardo DiCaprio Nicola Peltz ha descritto il suo wedding dress come l'abito dei suoi sogni. Il dress, classico e minimale, leggermente a sirena, con la lunga e ampia, corredato da velo bordato di pizzo e guanti coordinati, è opera di Pierpaolo Piccioli, designer della Maison Valentino, che ha disegnato i look della ventisettenne anche per altre recenti occasioni pubbliche

La cronologia della storia d’amore tra Brooklyn e Nicola approfondimento Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, tutto sulle nozze Brooklyn e Nicola si sono conosciuti durante un evento di Halloween nel novembre 2019. La loro storia, però, è stata resa ufficiale dalla ragazza nel gennaio seguente con un selfie che ella ha pubblicato su Instagram, in cui si trovava in una camera da letto insieme a Brooklyn, il tutto accompagnato da un cuore come emoticon. Dopo aver trascorso i primi mesi della pandemia insieme nella tenuta dei Beckham, Brooklyn le ha regalato nel luglio 2020 un anello di fidanzamento costato 325.000 dollari. Lo scorso sabato, infine, i due hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio a Palm Beach.