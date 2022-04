Antonello Venditti operato all'occhio: "Non sarò allo stadio". VIDEO

Il cantautore romano ha pubblicato un video su Facebook in cui annuncia a tutti i suoi fan di doversi sottoporre a un intervento oculistico e che per questa ragione, stasera non potrà essere allo stadio a tifare per la sua squadra del cuore. Il post

Antonello Venditti è attualmente ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico all'occhio destro e ha voluto rassicurare i suoi fan con un video messaggio scherzoso postato sul suo profilo Facebook ufficiale che ha così presentato: "Poi vi racconto… stasera non potrò essere con voi allo stadio ma canterò…con un occhio…di riguardo! ." Il cantautore si scusa ironicamente con i tifosi della Roma perché a causa di questa piccola operazione, non potrà essere allo stadio a fare il tifo per la sua squadra del cuore. Cuffietta in testa e camice ospedaliero d'ordinanza, Venditti appare divertito e sereno: "Se stasera non mi vedete alla partita è solo perché mi sto per operare. Una cosa non grave all'occhio, che vedete è tutto dilatato. Stasera vedrò la Roma con un monocolo. Sono sano come un pesce, ma siccome vedo tutto storto ho deciso di farlo stamattina. È bella la decisione, vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica. Chissà che accadrà di me, tra un po' mi operano: è il famoso pucker maculare, poi vi spiegherò cos'è. Vi voglio bene, mi scuso con i tifosi della Roma perché non potrò stare con voi. Ma con l'occhio che rimane guarderò la partita e tiferò con voi». A corredo del post una pioggia di commenti e auguri di pronta guarigione.

