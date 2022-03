Fedez a Chiara Ferragni: "Grazie per essere la mia roccia sempre"

Il rapper milanese torna sui social a una settimana dall’intervento per la rimozione di un tumore al pancreas. Lo fa scegliendo di dedicare un messaggio romantico alla moglie Chiara Ferragni che, giorno dopo giorno, non rinuncia ad essergli vicino. “Grazie per essere la mia roccia sempre” scrive Fedez, mentre l’influencer risponde “Per sempre sarà” Condividi

Da giorni ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, dopo la diagnosi e intervento di un raro tumore al pancreas, Fedez torna sui social direttamente dal letto di ospedale per una dedica romantica alla moglie Chiara Ferragni. “Grazie per essere la mia roccia, sempre”. È con queste parole che il rapper milanese ha ringraziato nelle ultime ore l’influencer per la sua vicinanza in un momento così difficile.

Immagine tratta dal profilo Instagram @fedez

La dedica di Fedez a Chiara Ferragni approfondimento Fedez, i bambini del reparto di Pediatra gli inviano un tenero regalo Dopo aver annunciato al pubblico dei social la necessità di intraprendere un percorso medico per risolvere un problema di salute, è sempre sulle piattaforme digitali che il rapper Fedez ha raccontato di più sulla sua malattia, mostrandosi orgoglioso dal letto di ospedale dopo il riuscito intervento per l’asportazione di un raro tumore neuroendocrino del pancreas. E sempre su Instagram il cantante ha condiviso nelle ultime giornate videochiamate insieme ai figli Leone e Vittoria, ma anche alcune fotografie delle innumerevoli cure e visite della moglie Chiara Ferragni. È proprio nelle ultime ore che Fedez ha scelto di fare una romantica dedica all’influencer, condividendo alcuni scatti della coppia, abbracciata e sorridente, e correlata da una bellissima dedica: “Grazie per essere la mia roccia, sempre”. Risposta dell’influencer che non si è fatta attendere: Chiara Ferragni ha condiviso la stessa fotografia scattata poco prima in ospedale, insieme alla frase “Per sempre sarà” e il simbolo di un infinito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Chiara Ferragni sempre vicina al marito approfondimento Fedez rivela dettagli sulla malattia: operato per tumore al pancreas Sostegno dell’influencer italiana che dopotutto non è mai mancato al marito, non solo durante e dopo la decisione di raccontare a fan e followers della malattia, ma anche nel corso delle numerose avventure con cui la coppia ci ha accompagnati negli ultimi anni. In particolare, dopo l’intervento di Fedez e il breve racconto dell’operazione sui social, Chiara Ferragni aveva scelto di replicare alle parole del marito raccontando la voglia e la scelta di prendersi del tempo libero dai riflettori. Tempo da trascorrere in famiglia per apprezzare ancor di più i semplici attimi che la vita ci regala. “Ci siamo presi un po’ di tempo lontano dai social media, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, abbiamo fatto delle passeggiate, abbiamo mangiato un gelato, Fede ha registrato della musica. Era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d’ora che potesse succedere qualcosa di brutto” ha scritto circa una settimana fa Chiara sui social, insieme ad un album di foto di famiglia.