Kenneth Branagh positivo al Covid: a rischio gli Oscar

BRANAGH RISCHIA GLI OSCAR DOVE È NOMINATO PER BELFAST

Kenneth Branagh potrebbe saltare la notte degli Oscar e non sarebbe neppure il primo evento a cui l'attore e regista dovrebbe rinunciare a causa del Covid, dal momento che il virus lo ha costretto a partecipare solo attraverso un video ai Producers Guild Awards che si sono tenuti lo scorso sabato. L'attore e regista nordirlandese è uno dei protagonisti di questa stagione cinematografica col suo Belfast, pellicola drammatica giunta nelle sale italiane lo scorso 24 febbraio, che ha ottenuto ampi riconoscimenti da parte della critica e che si è distinta per numero di candidature nelle principali manifestazioni del settore. Belfast, che ha perso il premio di Miglior produzione dell'anno contro I segni del cuore - CODA di Sian Heder, è ancora in corsa per l'Oscar nelle categorie Miglior Film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale, tre nomination che attestano la buona qualità della pellicola con protagonista Jamie Dornan. Inutile dire che Branagh e Ciaràn Hinds, attore presente nel film, anche lui positivo, sperano di riuscire ad esibire un tampone negativo all'ultimo minuto per non mancare alla cerimonia di Los Angeles. Kenneth Branagh non è certo nuovo alle nomination all'Oscar ma le sue opere non sono mai riuscite ad accaparrarsi l'ambita statuetta. Lui, come altri illustri del cinema tra cui Glenn Close e Will Smith, o Paul Thomas Anderson, fa parte di quella categoria di artisti che hanno sempre mancato il premio per un soffio, pur godendo di larga stima da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.