In occasione dei Bafta 2022, l'attrice star di Stranger Things e il figlio di Jon Bon Jovi hanno ufficializzato la loro relazione apparendo insieme sul red carpet Condividi

I Bafta 2022 sono stati l'occasione per premiare e celebrare il cinema internazionale, ma anche per curiosare sulla vita privata di alcuni personaggi dello spettacolo. In occasione dell'evento, che si è svolto a Londra domenica 13 marzo, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno sfilato insieme sul red carpet per la prima volta come coppia.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi insieme ai Bafta approfondimento Millie Bobby Brown, festa di compleanno col fidanzato Jacob Bongiovi La star di Stranger Things, 18 anni, ha indossato un abito Louis Vuitton personalizzato in occasione dell'evento londinese. L'abito di velluto nero presentava una fascia di pizzo sotto la profonda scollatura e uno strascico di pizzo nero. Tra gli accessori, guanti neri e una collana d'argento. Ma non è stato l'outfit dell'attrice ad attirare l'attenzione, bensì il suo accompagnatore, il fidanzato Jake Bongiovi. Il 19enne figlio di Jon Bon Jovi e Dorothea Hurley, ha sfoggiato un abito Fendi con una spilla che mostrava la bandiera dell'Ucraina. La stilista Michelle Kelly ha vestito la coppia e Buster Knight si è occupato del trucco. I loro capelli sono stati acconciati da Peter Burkill e Lisa Jones, che hanno definito la coppia la loro “preferita" tramite Instagram. Ai Bafta Millie Bobby Brown ha annunciato il premio per il miglior attore non protagonista (la star di Coda Troy Kotsur).

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, la storia approfondimento Millie Bobby Brown rende ufficiale la relazione con Jake Bongiovi Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, il cui nome completo è Jacob Hurley Bongiovi, si frequentano da diversi mesi. I primi rumors sulla loro relazione hanno iniziato a diffondersi nell'estate del 2021: Bongiovi ha pubblicato uno scatto social con l'attrice, definendola la sua migliore amica. Poi, il 1 novembre, l'attrice ha pubblicato una foto che li ritrae abbracciati sul London Eye. Nessun commento, fatta eccezione per quelli dei follower, che hanno iniziato ad entusiasmarsi per la nuova coppia. L'ultimo scatto insieme risale allo scorso febbraio, in occasione del compleanno di lei: “Buon compleanno Barbie” ha scritto Jack. I due infatti hanno scelto di travestirsi proprio da Barbie e Ken. Nella didascalia il 19enne ha scritto anche “ily” che sta per “I love you”. Tra i commenti è spuntato anche quello dell'attrice, inequivocabile: “Amore senza fine”.