Grande Fratello VIP, i concorrenti in nomination lunedì 21 febbraio

Alessandro Basciano , Barù , Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo sono i quattro inquilini a rischio eliminazione, l’esito del televoto sarà svelato nella nuova puntata del Grande Fratello VIP in programma lunedì 21 febbraio .

Si avvicina sempre di più l’appuntamento con la finale del reality-show ( FOTO ), nel frattempo Alfonso Signorini si prepara a riaprire la porta rossa della casa più spiata d’Italia per una serata all’insegna delle emozioni, al suo fianco in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe , chiamate a commentare le avventure dei concorrenti.

Nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha annunciato la nomination d’ufficio per Alessandro Basciano come provvedimento disciplinare nei confronti del concorrente, gli inquilini hanno poi fatto le votazioni mandando in nomination anche Nathaly Caldonazzo, Barù e Kabir Bedi.