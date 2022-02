Rosario Dawson e Cory Booker si sono lasciati

Rosario Dawson e Cory Booker, la rottura

Un insider vicino ai due ha rivelato a People che Dawson e Booker hanno deciso di porre fine alla loro relazione, ma sono rimasti in buoni rapporti e si considerano "buoni amici". I due si sarebbero incontrati ad una raccolta fondi per l'allora candidato governatore del Maryland Ben Jealous, nel 2017. Il primo avvistamento da parte dei paparazzi è avvenuto allo spettacolo di Broadway Dear Evan Hanson e nel febbraio 2019 Booker ha confermato di avere una relazione, rifiutando però di dire chi fosse il partner. "Sto uscendo con una persona davvero speciale", disse al programma radiofonico The Breakfast Club. L'attrice confermò poi la relazione con TMZ nel marzo di quell'anno, aggiungendo che era grata di stare con qualcuno che “rispettava, ammirava e amava così tanto”. Durante i tre anni di storia, i due sono apparsi spesso insieme sui red carpet e all'evento di Booker per la sua campagna presidenziale. Nel maggio 2020, quando Booker ha intrapreso la sua campagna come candidato presidenziale, Dawson si trasferì con lui nel New Jersey. "Questa è la prima volta nella mia vita che vivo davvero con qualcuno, e ovviamente io e Rosario ci stiamo divertendo e ci stiamo adattando” disse il senatore a BuzzFeed. Le voci di una rottura tra i due sono emerse per la prima volta nel novembre 2021, con due fonti che avevano rivelato a Marie Claire che la coppia aveva deciso di prendere strade separate a causa dei loro orari contrastanti e della distanza. Booker infatti ha lavorato a Washington per supportare il piano Build Back Better di Biden, mentre Rosario Dawson era stata impegnata in diversi progetti.