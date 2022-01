Il figlio di Kim Rossi Stuart finisce nel Tevere: l'attore lo salva

Il bambino è scivolato nelle acque del fiume mentre passeggiava con la sua famiglia. La prontezza dell'attore ha evitato il peggio Condividi

Un grosso spavento per Kim Rossi Stuart, per sua moglie Ilaria Spada e per i loro bambini, tutti residenti nella Capitale. Ian, il figlio di due anni, in centro per una passeggiata insieme ai genitori, è scivolato nel Tevere a causa, quasi certamente, del pavimento scivoloso. L'attore si è prontamente tuffato per recuperare il bambino mostrando molto coraggio. Nessuna conseguenza per i due.



Rossi Stuart si è gettato nel fiume d'istinto approfondimento Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: le foto più belle Un incidente banale che poteva trasformarsi in qualcosa di ben più grave se Kim Rossi Stuart non avesse avuto la tempestività di trarre in salvo il piccolo Ian. La prontezza di riflessi ha avuto la meglio sulla fatalità e l'attore si è trasformato in eroe per il suo bambino che è stato ritratto tra le sue braccia dagli obiettivi del settimanale “Diva e Donna”. La dinamica dell'incidente non è chiara ma forse il selciato era gelato a causa delle basse temperature delle ultime settimane e il piccolo è scivolato mentre camminava coi suoi sul lungotevere, meta delle escursioni cittadine dei romani quando il tempo è bello. La famiglia passeggiava all'aperto sfruttando l'ampia pista ciclabile che costeggia il fiume della città e il piccolo Ian, probabilmente sfuggito per un istante all'attenzione del gruppo, è caduto in acqua sotto gli occhi della sua intera famiglia: era presente, infatti, anche Ettore, il primogenito della coppia di attori.