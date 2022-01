grande fratello vip, l’ultima eliminazione

approfondimento

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato venerdì 21 gennaio

La coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis ha abbandonato definitivamente il programma nell’ultima puntata andata in onda venerdì 21 gennaio poiché votata dal 15% del pubblico contro il 41% per Jessica Selassié, il 24% per Davide Silvestri e il 20% per Federica Calemme.