Vent'anni di noi: il Teatro Arcimboldi di Milano celebra 20 anni

Il 19 gennaio 2002 il sipario del Teatro Arcimboldi, nato per accogliere le stagioni del Teatro alla Scala, si apre per la prima volta. In scena "La traviata" di Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Muti. Sei minuti di applausi finali accolgono con successo il temporaneo trasferimento in Bicocca del teatro più famoso del mondo. In questi 20 anni sul palco dell'Arcimboldi sono saliti artisti italiani e internazionali: un anniversario da celebrare nel miglior modo possibile, guardando ai prossimi anni di spettacoli

Un anniversario importante, un compleanno da festeggiare: il Teatro Arcimboldi di Milano celebra i suoi primi venti anni di attività. Vent’anni indimenticabili, in cui l'Arcimboldi ha visto calcare il proprio palcoscenico da migliaia di artisti unici, da Sylvie Guillem, Angelin Preljocaj, Michael Nyman a Uri Caine, Alvin Curran, Joan Baez, Mark Knopfler e Roberto Bolle. Celebrità della canzone e della musica tra cui Neil Young, Tom Waits, Liza Minnelli, Bob Dylan, Tom Jones, Diana Krall, Leonard Cohen, Charles Aznavour, B.B. King, Goran Bregovich, Elton John, Sting, Ludovico Einaudi, David Gilmor, Burt Bacharach, Lang Lang, Ornella Vanoni, Paolo Conte, Fiorella Mannoia. Centinaia le prime nazionali di compagnie di danza come Ballet National de Marseille, Béjart Ballet Lausanne, gli spettacoli di Matthew Bourne, Akram Khan, Carolyn Carlson, Bob Wilson e tutti i colori dei grandi musical come Notre Dame de Paris, The Beauty and the Beast, Ghost, Priscilla.

Un teatro ma anche un hub culturale approfondimento Scala, Sky Tg24 alle prove del Don Chisciotte in scena agli Arcimboldi TAM Teatro Arcimboldi Milano è luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, ma anche un hub culturale dove Teatro Arte e Musica si rincorrono e si fondono grazie a una programmazione aperta alla città e al mondo tra intrattenimento, formazione e servizio. Un calendario fitto di importanti spettacoli e celebri artisti musicali, lezioni di danza e di performing arts presentate da STM Scuola del teatro musicale e da AUB Accademia Ucraina di Balletto, due nuovi ristoranti interni per un mix di cucina italiana e tante iniziative legate all’arte e al design. Come, per esempio, la prossima riprogettazione del giardino e del bookshop firmati da prestigiosi studi milanesi e il progetto Vietato l’Ingresso, che nei mesi scorsi ha visto prestigiose firme del mondo della progettazione di interni ridisegnare i diciassette camerini del teatro richiamando l’attenzione da parte del mondo dell’architettura che lo ha definito “uno dei progetti più originali del Fuorisalone”.