John Malkovich, a Milano per The Music Critic, racconto teatrale che lo vede protagonista nel ruolo di un critico musicale cattivissimo, parla così delle critiche che ha ricevuto nella sua carriera. Non è stato sempre facile, certo. Ma è qualcosa che aveva chiaro sin da bambino (merito anche degli insegnamenti del padre) e che l'ha sempre guidato nel suo percorso artistico.

Della serie: ok, mi potete criticare, ma io continuo solo a lavorare, perché lo so fare. E molto bene. Consapevole anche del fatto che, come ha sottolineato lui stesso nel corso del nostro incontro, "se scegli una carriera artistica, non aspettarti che tutti apprezzino ciò che fai. Potrebbero farlo, ma anche no".

Incontrare, ma soprattutto ascoltare John Malkovich, è un'emozione che auguro a tutti di provare. La sua attenzione nel ricercare la giusta parola che gli permette di descrivere al meglio il suo pensiero, le pause, la sua consapevolezza, il suo essere così rispettoso nei confronti delle persone a cui si rivolge. Poter parlare dello spettacolo The Music Critic, ma anche del ruolo che i commenti negativi hanno nella sua carriera di artista, è stato di insegnamento. Soprattutto perché, con la sua serafica calma, Malkovich ha detto una frase estremamente significativa: " Non presto attenzione alle critiche perché sono impegnato nel mio lavoro, ma generalmente non mi interessa" (accompagnato da un sorriso).

"Non è che non mi interessa quello che pensano gli altri, ma so che posso solo contare su di me"

"Vede - continua Malkovich - in The Music Critic ci sono alcuni dei brani musicali più squisiti della musica occidentale, eppure c'era gente che li odiava. C'è un pezzo di Robert Schumann, il mio preferito, che è così bello che per me la sola idea di scrivere un unico commento negativo a riguardo è impossibile. Ma ci sono delle recensioni molto brutte su questo brano. Ecco, in questo spettacolo c'è un messaggio: la vita è così. Ma non vedo tutto questo come una lezione negativa. Anzi! Ciò che ho imparato è che puoi essere criticato ma devi andare avanti e seguire sempre la tua musa, il tuo istinto, i tuoi interessi e il senso di ciò che vuoi fare, fino a capire dove sei arrivato per raggiungere i tuoi obiettivi. E come dico io: io sono il mio miglior citico...perché è tutto ciò che ho".

"E se sbaglio? Va bene lo stesso. E se fallisco? Va bene, non è la prima volta"

"Mio padre è sempre stato molto chiaro: decidi tu, non gli altri. Non lui o lei. Tu. Quello che pensi tu. Come ti senti tu. Quello che tu vuoi fare. Come pensi di raggiungere i tuoi obiettivi. L’ho capito sin da piccolo. Ecco, non è che non mi interessa quello che pensano gli altri, ma so che posso solo contare su di me, non sulle altre persone. E se sbaglio? Va bene lo stesso. E se fallisco? Va bene, non è la prima volta, nemmeno la decima. Ho sbagliato migliaia di volte. E continuerò a farlo. Ma va bene così!" ha aggiunto l'attore.