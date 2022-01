Casanova Opera Pop, a Venezia la prima dello spettacolo di Red Canzian

7/8 Jarno

"Sono stati due anni molto lunghi e difficili per il teatro e per la musica e le difficoltà non sono finite, ma ho lottato con tutte forze, mie e di tutte le persone meravigliose coinvolte in questo progetto, per andare in scena con Casanova Opera Pop in questo inizio 2022, senza aspettare oltre", ha detto Red Canzian, in un messaggio inviato. L'artista, che non era presente per problemi di salute, ha aggiunto: "Guardo al nostro spettacolo come a un figlio tenacemente desiderato, che cresce meraviglioso giorno dopo giorno e che non vedo l'ora di mostrare al mondo"