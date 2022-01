Milano Moda Uomo, al via le collezioni per il prossimo autunno-inverno

Inaugura oggi la settimana della moda maschile. Dal 14 al 18 gennaio 2022 i brand presenteranno le collezioni per l'Autunno-Inverno 2022-23. Modifiche in calendario e rigide regole di sicurezza, ma la Milano Fashion Week Men's Collection più fisica dall’inizio della pandemia

La parola che meglio si abbina alla Fashion Week che inaugura il tour di passerelle del 2022 è tenacia. Dopo la cancellazione degli show di Giorgio Armani e le modifiche dell’ultima ora al calendario di Camera Nazionale della Moda, è arrivato il momento di aprire le danze e c’è da giurare che ci sarà da ballare.

53 brand per 16 sfilate, 22 presentazioni, 18 contenuti digitali e 7 eventi. Quella che si chiuderà il 18 gennaio sarà l’edizione più fisica di Milano Moda Uomo da inizio della pandemia.

Sicuramente un’organizzazione non facile, guidata dalla priorità di garantire tutte le misure di sicurezza ma un segnale importante per la moda italiana. Green pass rafforzato da esibire all’ingresso di sfilate ed eventi e utilizzo di mascherine FFP2. Camera Moda ha inviato a tutti i brand partecipanti un documento con i protocolli messi in atto e le misure di prevenzione contro il Covid-19.

Grazie al green pass tornano anche i buyer. Difficoltà solo dall’est a causa di un vaccino non riconosciuto dall’Unione Europea, mentre nessun problema dagli Stati Uniti, Europa e Gran Bretagna.

Inaugura la settimana la mostra dedicata a Giovanni Gastel e poi via alle sfilate

Ad aprire la settimana è la mostra in Triennale ‘The People I Like’, omaggio al fotografo Giovanni Gastel.

E poi si parte, come da tradizione, con la collezione di Ermenegildo Zegna: show digitale con finale in presenza, il primo dopo la quotazione a Wall Street.

Ancora una volta torna il phygital, come da Brunello Cucinelli che presenterà la sua collezione attraverso una presentazione su appuntamento a cui affianca anche un evento digitale sulla piattaforma di Camera della Moda, un opportunità per tutti tutti di assistere alle sfilate e per chi è in città di vederle dal vivo.

novità in calendario e cambiamenti dell'ultima ora

Con il picco dei contagi previsto per la metà del mese, proprio in concomitanza con gli appuntamenti della moda, rispetto al calendario provvisorio alcuni brand hanno scelto di annullare la propria presenza o virare sul digitale.

Grande assente di questa tornata di sfilate Giorgio Armani. Lo stilista ha annunciato, con anticipo e a malincuore, la cancellazione di tutti gli show e della sfilata Alta Moda Giorgio Armani Privé primavera/estate 2022 prevista a Parigi.

Tra i cambiamenti che spiccano in calendario c'è il rinvio del film Elio Fiorucci – Free Spirit: la proiezione, prevista per lunedì 17 gennaio è slittata a febbraio in occasione delle sfilate dedicate alla donna.

Tra le novità invece la prima collezione co-ed di Andrea Incontri, il 15 gennaio in via Turati, e il debutto di JW Anderson, che però non sfilerà live. Prima volta a Milano anche per 1017 Alyx 9sm di Matthew Williams, guida creativa di Givenchy.

Il calendario

Venerdì 14 gennaio

15:00 Ermenegildo Zegna

16:00 Husky

17:00 Dsquared2

18:00 Federico Cina

20:00 1017 Alyx 9SM

Sabato 15 gennaio

09:00 Eleventy

10:00 Santoni

10:00 Brioni

11:00 Brunello Cucinelli

12:00 Jordanluca

13:00 Kiton

14:00 Fendi

15:00 Andrea Incontri

16:00 Dolce&Gabbana

20:00 Philipp Plien

Domenica 16 gennaio

10:00 Magliano

10:00 Missoni

10:00 Moreschi

10:30 Tod's

11:00 Dhruv Kapoor

12:00 Etro

13:00 44 Label Group

14:00 Prada

15:00 Ardusse

16:00 Canaku

17:00 Pt Torino

18:00 Justin Gall

20:00 Jw Anderson

Lunedì 17 gennaio

09:00 Jet Set

09:30 Andrea Pompilio per Harmont&Blaine

10:00 Boglioli

10:00 Church's

11:00 David Catalàn

12:00 Miguel Vieira

13:00 Vien

14:00 KWay

15:00 Woolrich

16:00 Spyder

17:00 MSGM

18:00 Han Kjobenhavn

Martedì 18 gennaio



10:00 A-Cold-Wall

10:30 Children of the discordance

11:00 APN73

11:30 KB Hong

12:00 MTL Studio

12:30 Dalpaos

13:00 Serdar

13:30 Revenant RV NT

14:00 Avril8790