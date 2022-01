Chiara Ferragni, prima uscita post Covid

approfondimento

Covid, Chiara Ferragni e Fedez in un video social: "Siamo positivi"

“Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi in questi giorni e da due giorni sembravo negativa e effettivamente anche dal tampone ufficiale sono negativa. Fede è ancora positivo, spero sia una questione di giorni”, ha rivelato Chiara ai follower. Per la prima uscita post Covid Chiara Ferragni ha incontrato alcuni amici per un pranzo a Palazzo Parigi e per l'occasione ha scelto una giacca maculata in pelliccia e una felpa in stile college con scritto “Rivoluzione romantica”, che è anche il nome del brand, disponibile online a 60 euro. Nella felpa appare anche la scritta “Amare chi ci pare”, un messaggio di libertà e uguaglianza. La stessa felpa l'ha indossata anche Manuele Mameli, amico della fashion blogger e suo glam artist. A completare l'outfit leggings in vernice effetto specchio e degli anfibi con catene firmati Miu Miu.