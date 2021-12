The Father, il film premiato con 2 Oscar è su Sky

Statuetta per la miglior sceneggiatura non originale e ad Anthony Hopkins, miglior attore protagonista nel film scritto e diretto dal drammaturgo Florian Zeller, al suo esordio alla regia. Nel cast anche Olivia Colman e Imogen Poots. In prima tv su Sky Cinema Due, mercoledì 29 dicembre

The Father - Nulla è come sembra è tratto dall'opera teatrale "Il padre" (Le père) scritta da Florian Zeller e andata in scena per la prima volta a Parigi nel 2012, conquistando un premio Molière per la Miglior commedia, prima di debuttare a Broadway e nel West End londinese, dove ha ottenuto premi Tony e Olivier per il Miglior attore (rispettivamente a Frank Langella e Kenneth Cranham). Zeller firma la regia dell'adattamento cinematografico – il suo esordio nel lungometraggio – girato a Londra da una sceneggiatura che ha scritto a quattro mani con Christopher Hampton (Espiazione, Le relazioni pericolose).

Accanto ai premi Oscar Anthony Hopkins e Olivia Colman, completano il cast del film Mark Gatiss (La Favorita, la serie televisiva Sherlock), Imogen Poots (Grenn Room, Non buttiamoci giù), Rufus Sewell (Judy, la serie televisiva L'uomo nell'alto castello) e Olivia Williams (Victoria e Abdul, An Education).

Il film è una coproduzione Trademark Films, F Comme Film, Ciné-@ e Les Films du Cru, prodotto da David Parfitt (Marilyn, Shakespeare in Love), Jean-Louis Livi (Sulle mie labbra, Un cuore in inverno) e Philippe Carcassonne (Coco Avant Chanel - L'amore prima del mito, Ridicule). Gli altri produttori sono il finanziatore Christophe Spadone per Les Films du Cru e il produttore londinese della pièce teatrale Simon Friend per SFE.

Paul Grindey di Viewfinder è il produttore esecutivo insieme a Daniel Battsek, Lauren Dark e Ollie Madden per Film4, Héloïse Spadone e Alessandro Mauceri per Les Films du Cru, Hugo Grumbar e Tim Haslam per Embankment e Zygi Kamasa per Lionsgate.