L'eterna storia d'amore tra Sam e Molly continua a far sognare il pubblico di tante generazioni che, dopo uno stop a causa della pandemia, potrà rivivere la magia di "Ghost, il musical", in scena al TAM Teatro Arcimboldi di Milano dal 28 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 alle 21.15. Lo spettacolo attraverserà tutta Italia con un lungo tour che proseguirà fino al mese di aprile in molte città italiane tra cui Firenze, Bergamo, Padova, Genova, Trieste, Torino, Bari e altre ancora

"Quasi due anni fa, a causa della pandemia, la programmazione di Ghost - Il Musical si è interrotta. Poter tornare qui, al Teatro degli Arcimboldi, con questa produzione così magica è molto importante per tutti noi e per il pubblico che verrà a vederci. Ma soprattutto non vediamo l'ora di condividere la nostra crescita personale e quella dei personaggi che portiamo sul palco che, proprio in questo lungo periodo di stop, sono cresciuti insieme a noi". La gioia, quasi incontenibile, di Giulia Sol e Mirko Ranù si percepisce attraverso le loro parole ma soprattutto i loro occhi, entusiasti e felici di tornare a teatro con questa produzione. "Le emozioni che si vivono a teatro sono indescrivibili, rispettando tutte le regole si può tornare ad applaudire un cast così ricco di giovani di talento", continuano i due protagonisti che, in questa produzione, interpretano Molly e Sam, ruoli iconici portati al cinema da Demi Moore e Patrick Swayze. Li abbiamo incontrati qualche giorno fa al Teatro degli Arcimboldi, in una pausa dalle prove del musical che, finalmente, torna in scena da martedì 28 dicembre. Insieme a loro, abbiamo parlato anche con Gloria Enchill, artista pazzesca dal sorriso contagioso che interpreta Oda Mae - Whoopi Goldberg, e Giuseppe Verzicco, novità del cast in questo tour 21-22, nel ruolo dell’avido Carl, mandante dell’omicidio di Sam.

"I ruoli che interpretiamo sono cresciuti con noi" approfondimento VIETATO L’INGRESSO, studi di design per i 17 camerini dell'Arcimboldi Giulia, Mirko e Gloria erano sul palco del Teatro degli Arcimboldi il 14 febbraio 2020, per la prima italiana di Ghost - Il Musical. Dopo qualche giorno la produzione si è interrotta per la pandemia, e da lì è seguito un lungo periodo di incertezza. A distanza di quasi due anni dalla première, tutto il cast è cresciuto e non vede l'ora di regalare emozioni, come ci ha detto l'esplosiva Gloria Enchill che, nel musical, interpreta la medium Oda Mae: "Non è stato facile, il periodo è stato molto complicato e a volte ero scoraggiata, non sapendo se e quando saremmo tornati. Ho continuato a studiare e il personaggio che interpreto è cresciuto con me. Poter condividere presto questa mia crescita con il pubblico è importantissimo. E poi, a onor del vero, in tantissimi mi dicono che assomiglio a Woopi Goldberg... meglio di così!", aggiunge Gloria, chiudendo la sua risposta con una risata coinvolgente. Coinvolgente è l'aggettivo che descrive al meglio questo musical: ti porta proprio nella storia che viene narrata, ti fa vivere emozioni forti e autentiche.