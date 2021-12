Tragedia sul set, Alec Baldwin: “Non ho mai premuto il grilletto"

Le parole dell'attore

approfondimento

Alec Baldwin, dagli esordi all'incidente sul set di "Rust"

Nell’estratto dell’intervista Baldwin - che all’epoca si era fatto interrogare volontariamente - dice che non sapeva di avere in mano una vera arma. “Non doveva esserci un proiettile e non ho idea di come ci sia finito”, ha dichiato. “Qualcuno ha messo una vera pallottola in una pistola”. Baldwin è poi andato più nel dettaglio e ha aggiunto di non aver mai premuto il grilletto. “No, no, no, no. Non punterei mai una pistola contro qualcuno per poi premere il grilletto. Mai”.