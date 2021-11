Elodie cambia look: la foto con i capelli a onde

Nuovo look per Elodie . La cantante, che spesso si diverte a cambiare taglio e colore di capelli, si è mostrata su Instagram in una nuova veste, più selvaggia.

Elodie, vita sentimentale

Intanto, per quanto riguarda la vita sentimentale, Elodie sembra aver trovato un nuovo amore dopo la storia conclusa con il collega Marracash. L’artista è stata fotografata con Davide Rossi, che secondo alcune voci sarebbe il suo nuovo compagno, benché i diretti interessati non abbiano ufficializzato alcun tipo di liaison. “Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto, Elodie per me è una donna eccezionale, fantastica” ha raccontato Marracash a proposito della rottura con la cantante, ex di Amici. “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose”, ha spiegato.

“È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine”, ha detto, parlando del suo nuovo album “Noi, loro, gli altri”. “È anche nel video di Crazy Love. Mettiamo in scena la fine del nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.

I due, infatti, si erano conosciuti proprio sul set del video di Margarita. In passato Elodie aveva speso parole importanti in merito alla relazione con il rapper. “Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna”. E poi: “Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento, so solo che sono innamorata persa di lui come essere umano. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio, ma facciamo le cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme”.