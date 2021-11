Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le star impegnate

6/15 ©Getty

Luciana Littizzetto a “Che tempo che fa”: “Quando una donna dice no è no! Può aver detto sì a 99 uomini e voi siete il 100°, è no lo stesso! A qualunque età, in qualunque luogo e con qualunque tasso etilico. Anzi, se lei è ubriaca e tu la molesti sei ancora più stro**o. Nessuno ti dà il diritto di toccarla, di abusarla e di violentarla. [...] Quando una donna dice no è no, esattamente come quando lo dice un uomo. E poi [...] non sta scritto da nessuna parte che una donna per non subire violenze debba essere un modello di virtù, purezza e buon senso. [...]”



Women at Work, un progetto per le donne vittime di violenza