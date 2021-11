Kaia Gerber e Jacob Elordi si sono lasciati

“ Si sono lasciati ma la loro separazione è stata amichevole” ha rivelato una fonte al sito americano. Kaia Gerber, 20 anni, modella in ascesa, figlia della celebre Cindy Crawford , e Jacob Elordi, attore 24enne, sono apparsi insieme per la prima volta nel settembre 2020, quando sono stati paparazzati insieme durante una cena in California. I due hanno preferito vivere la loro relazione, almeno inizialmente, con molta discrezione . I fotografi li hanno immortalati mentre si baciavano e successivamente hanno scovato Jacob Elordi insieme ai genitori di Kaia, Cindy Crawford e il marito Rande Gerber, durante una vacanza in Messico. Il primo red carpet ufficiale è arrivato solo a settembre 2021, in occasione del gala di apertura dell'Academy Museum Of Motion Pictures a Los Angeles.

Kaia Gerber, le sue parole

Kaia Gerber è sempre stata molto discreta circa la sua relazione. La modella ha parlato della storia con Jacob Elordi in una rara occasione, sulle pagine di Vogue Usa. “Poter stare con qualcuno di cui mi fido, dove non vogliamo nulla l'uno dall'altro, avere una relazione sicura e stabile come questa, mi ha aperto davvero gli occhi sulle possibilità dell'amore e su cosa voglia dire amare incondizionatamente" ha dichiarato. "La lussuria è toccare altre persone o desiderarle, ma l'amore è 'vedere' davvero qualcuno". Kaia è tornata a parlarne in riferimento ad American Horror Story 10, serie in cui la top model ha esordito come attrice. "È una persona fantastica da cui andare per me perché ha frequentato una scuola di recitazione e ha anni di esperienza che io non ho. Quindi penso: 'Oh, ti userò sicuramente come risorsa'" ha spiegato.

Jacob Elordi, il suo passato

Jacob Elordi è un attore australiano, noto principalmente per il ruolo di Noah Flynn nel film di Netflix The Kissing Booth e per quello di Nate Jacobs nella serie televisiva Euphoria. Prima della sua storia con Kaia Gerber, il 24enne ha avuto una relazione con la sua collega Zendaya, attualmente legata a Tom Holland. Prima ancora di Zendaya, Elordi ha frequentato la collega del film The Kissing Booth, Joey King.