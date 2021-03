American Horror Story 10: la top model Kaia Gerber nel cast

Parata di stelle per American Horror Story 10: la prossima stagione dello show firmato da Ryan Murphy ha una nuova aggiunta nei crediti, ossia la top model Kaia Gerber. La notizia giunge poco tempo dopo quella che annunciava la presenza nel cast di un'altra celeb, l'attore Macaulay Culkin.



E, come già successo per le altre guest star, anche in questo caso l’annuncio arriva da una fonte più che sicura: è Ryan Murphy in persona a farcelo sapere, tramite i suoi social network.

Poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto della modella, corredandola con una didascalia in cui emerge tutto il suo entusiasmo. L’idea che Kaia Gerber sia entrata a far parte non solo del cast ma proprio di quella che Murphy definisce come “American Horror Story family”, quindi una vera e propria famiglia, emoziona molto il suo creatore. Anzi, chiamiamolo capostipite o patriarca, rimanendo a tema…