A casa di Chiara Ferragni è già Natale, le immagini dell'albero

" Christmas is coming " ha scritto Chiara Ferragni su Instagram, mostrando la casa addobbata per le feste, nonostante a Natale manchi più di un mese. Sullo sfondo, il classico di Mariah Carey "All I want for Christmas is you". Nel video si vede l'imprenditrice che guida i suoi fan alla scoperta dell'abitazione in cui vive con Fedez e i due figli, Leone e Vittoria. A partire dalla porta, addobbata a festa con palloncini e palle di Natale . E poi un grande albero di Natale, che cambia l'illuminazione ogni volta che si battono le mani. Tantissimi i commenti e i like, compreso quello di sua sorella Valentina che ha scritto "Meraviglioso”. E a chi le fa notare che manchi ancora molto tempo a Natale, Chiara risponde con un altro post: “ Amo il Natale . E sì, un mese di celebrazioni non è abbastanza quindi ho cominciato a Novembre”.

Recentemente Chiara Ferragni è stata protagonista, insieme ad altre celebri influencer, di un talk al Teatro Gerolamo di Milano organizzato da Intimissimi del gruppo Calzedonia di Sandro Veronesi. Un'occasione per parlare di body positivity, inclusività, autostima ed empowerment. “Benché io sia molto sicura di me stessa ci sono giorni “no”: imparare a amarsi è un processo che va avanti tutta la vita. Non c’è una donna che si piaccia tutte le volte che si guarda allo specchio convincendosi di essere bella. Ma se riesci a far tuo questo concetto ne trarrai un vantaggio per tutta la vita” ha dichiarato Chiara. La moda è importante, ribadisce la fashion blogger, ma se vissuta per il proprio piacere e non per compiacere gli altri. “E invece, vestirsi per sé stessi aiuta l’autostima” ha dichiarato l'imprenditrice, che poi ha parlato anche degli haters. “Persone insoddisfatte che hanno bisogno di colpire per sentirsi meglio”.