Paris Hilton, il primo scatto delle nozze su Instagram

L'ereditiera ha pubblicato un'immagine in primo piano, nel quale si intravede parte del vestito, il prezioso anello di fidanzamento e il viso, parzialmente coperto dal velo Condividi

Paris Hilton ha regalato ai suoi fan una prima immagine delle nozze, in particolare del look sfoggiato per il grande evento. L'abito mostrato nello scatto è firmato Oscar de la Renta: probabilmente uno dei tanti cambi avvenuti durante la celebrazione del matrimonio.

Paris Hilton, il post su Instagram approfondimento Paris Hilton, tutto quello che c'è da sapere sul matrimonio con Reum Una prima immagine su Instagram, a raccontare il giorno più bello della vita di Paris Hilton. L'ereditiera, 40 anni, ha sposato Carter Reum, imprenditore suo coetaneo, con cui aveva annunciato il fidanzamento lo scorso febbraio. “Il mio per sempre comincia oggi": con queste parole ed una prima immagine in abito da sposa, Paris ha rivelato al mondo di essere convolata a nozze. La cerimonia è stata celebrata l'11 novembre a Los Angeles, e i festeggiamenti si sono svolti presso la villa del nonno di Paris, a Bel Air. Dall'immagine condivisa su Instagram dalla neosposa, si scopre che l'abito con velo, fiori ricamati e collo alto indossato da Paris nel giorno del suo matrimonio è una creazione di Oscar de la Renta. Paris aveva rivelato al The Tonight Show che ci sarebbero stati molti cambi d'abito durante i tre giorni di celebrazione. "Un sacco di vestiti. Probabilmente 10. Adoro i cambi di vestito", aveva detto. All'anulare sinistro, nella foto, Paris sfoggia il prezioso anello di fidanzamento firmato Jean Dousset, pronipote del celebre gioielliere francese Louis Cartier: un diamante da dieci carati a taglio smeraldo su una fascia di platino. L'acconciatura è stata realizzata dall'hairstylist californiano Eduardo Ponce. Il make-up, invece, è stato curato da Steven Tabimba, che ha applicato sul volto dell'ereditiera un trucco effetto naturale.

Paris Hilton, le nozze con Carter Reum approfondimento Page Six: "Paris Hilton è incinta". Ma lei stessa smentisce I festeggiamenti continueranno per tre giorni: venerdì 12 novembre si terrà un esclusivo party sul Santa Monica Pier, mentre sabato sera ci sarà un altro evento a tema. Alla cerimonia erano presenti pochi intimi tra cui le damigelle Halle Hammond, Tessa Grafin von Walderdorff, la moglie del fratello Paris Barron Hilton II, e le cugine Whitney Davis e Farrah Aldjufrie, tutte vestite con abiti firmati Alice + Olivia. Molto probabilmente Paris non svelerà molto del suo matrimonio sui social: l'evento, infatti, diventerà una serie in onda su Peacock TV. Per quanto riguarda la lista degli invitati, secondo i media americani, comprenderebbe star come Emma Roberts, Evan Ross, Kim Kardashian e Bebe Rexha.