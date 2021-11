Paris Hilton, tutto quello che c'è da sapere sul matrimonio con Reum

Paris Hilton, la proposta di nozze

La proposta di matrimonio è arrivata a febbraio, come documentato prontamente dalla stessa Paris su Instagram. Carter si è inginocchiato in riva al mare, in mano un prezioso anello di fidanzamento. Solo nel 2018 l'ereditiera aveva accettato la proposta dell'ex Chris Zylka, con il quale però aveva rotto non molto tempo dopo. La proposta di nozze di Carter era arrivata durante la cena romantica organizzata in riva al mare per festeggiare i 40 anni della compagna. Per quanto riguarda l'anello, Carter si è rivolto a Jean Dousset, il pronipote del gioielliere Louis Cartier, che ha confezionato per l'occasione un pegno d'amore dal taglio smeraldo personalizzato, contraddistinto da una fascia in oro bianco, su cui sono incastonate diverse pietre preziose. Lo stesso Jean Dousset lo ha definito un "anello che sembra essere illuminato dall'interno". Secondo gioiellieri esperti, varrebbe circa 2 milioni di dollari. “Io e il mio amore siamo stati insieme dal nostro primo appuntamento e per il mio compleanno ha organizzato un viaggio speciale in un paradiso tropicale. Mentre camminavamo per andare a cenare sulla spiaggia, Carter mi ha portata in una capanna adornata di fiori e si è messo in ginocchio. Ho detto sì, sì per sempre. Non c'è nessuno con cui preferirei passare l'eternità” ha scritto Paris su Hilton parlando della proposta. Carter Reum è coetaneo di Paris ed è un imprenditore al timone di M13, azienda che si occupa di finanziare progetti e startup di successo.