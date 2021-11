La figlia di Nelson Mandela lancia in Italia la sua collezione di moda

Una dei 6 figli del politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, presenterà il 15 novembre alla Torino Fashion Week la sua linea di abbigliamento streetwear che omaggia i disegni e le camicie multicolor del premio Nobel. Camicie giudicate“poco decorose” che lui indossava per differenziarsi dai completi grigi seri dell’apartheid, per avvicinarsi alla “sua gente”. Makaziwe (detta Maki) è a capo della società House of Mandela, di cui questa linea fashion è una delle tante estensioni

La figlia di Nelson Mandela, Maki, ha scelto l'Italia per lanciare la sua collezione di abbigliamento streetwear, una linea che parla molto della sua famiglia e della storia del suo Paese, citando il celebre padre.



Si tratta infatti di una collezione fashion pensata come un’estensione ideale di House of Mandela, la società da fondata da Maki in ricordo del padre.

La CEO di House of Mandela, ora anche stilista, è una dei sei figli del famoso politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999 e scomparso nel 2013. Benché stavolta si occupi non di lotte politiche e diritti umani come il compianto papà bensì di moda, ha scelto di intessere le proprie creazioni fashion di un filo conduttore impegnato: l'omaggio paterno, per non dimenticare il suo prezioso insegnamento.

Le parole e le lezioni di vita di Mandela riecheggiano, con un accompagnamento anche visivo composto dai disegni originali realizzati dal Premio Nobel in persona.

Oltre alle stampe firmate da Nelson Mandela, la linea battezzata come The Struggle Series cita pure le famose camicie multicolori che era solito indossare il nemico numero uno dell'apartheid, insignito del premio Nobel per la pace nel 1993.



Quelle camicie venivano da molti giudicate “poco decorose” ma lui le indossava per differenziarsi dai completi grigi e seri dell’apartheid. Erano un’uniforme che lo uniformava, appunto, alla “sua gente”, avvicinandolo al suo popolo. Per questo motivo sono diventate anch'esse un simbolo.



La figlia è partita proprio da quelle camicie, che lui amava portare larghe, oversize e immancabilmente fuori dai pantaloni. Una bandiera per lui, un vessillo (tra i tanti) con cui è riuscito a cambiare il mondo.



Maki Mandela presenterà il 15 novembre nel capoluogo piemontese, in occasione della Torino Fashion Week, la sua collezione di T-shirt, felpe e abiti di cui ogni pezzo ha come icona le mani, “strumenti potenti che possono ferire o guarire, punire o sollevare”.

Sono le mani che ha disegnato lo stesso “Madiba”.

Questa collezione di moda è un'estensione di House of Mandela, uan società "multitasking" che offre dai vini ai quadri, dai gioielli ai libri scritti dal figlio di Maki.





Le creazioni presentate il 15 novembre alla Torino Fashion Week (che si può seguire in formato digitale) sono state portate in Italia dal collettivo Al-Nisa Designs. Parte del ricavato della vendita degli abiti verrà devoluto a organizzazioni che seguono i sette pilastri del pensiero di Nelson Mandela.



La kermesse di moda che si terrà a Torino si svolgerà a Palazzo Madama dal 15 al 21 novembre. Per sette giorni, dalle ore 21, sarà possibile assistere alle sfilate degli stilisti emergenti italiani e internazionali, da seguire in formato digitale.